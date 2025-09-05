US-Präsident Donald Trump soll unterdessen europäischen Ländern nach übereinstimmenden Medienberichten Ölgeschäfte mit Russland vorgehalten haben. Der Republikaner soll in einem Telefonat mit den Europäern laut dem US-Online-Medium «Axios» und dem TV-Sender CNN, die sich auf das Weisse Haus berufen, gefordert haben, die Ölgeschäfte zu beenden, womit Russland seinen Krieg gegen die Ukraine finanziere. Zudem sollten die Länder ebenso Druck auf China machen. Auch die «Bild» berichtete über Vorwürfe Trumps zu europäischen Importen russischen Öls./jha/stk