Am kommenden Wochenende kommen die Vertreter der OPEC+ zu einer Sitzung zusammen. Der Ölverbund zieht laut Berichten bei dem Treffen an diesem Wochenende eine erneute Produktionssteigerung in Betracht. Dies drückt seit Tagen auf die Preise. Unterdessen sind in den USA die Ölreserven nach Angaben des US-Energieministeriums vom Vorabend in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen. Auf das Marktgeschehen hatte dies aber kaum Einfluss. Unterdessen berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Saudi-Arabien auf weitere Erhöhungen der Fördermengen drängt.