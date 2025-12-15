Die Ölpreise haben am Montag erneut nachgegeben. Sie knüpften so an ihre jüngsten Abschläge an. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel auf 60,62 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Vortag. Dies ist der tiefste Stand seit Mitte Oktober. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar sank um 55 Cent auf 56,89 Dollar.