Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gefallen. Nachdem sich die Notierungen im frühen Handel zunächst stabilisieren konnten, setzten sie ihre jüngste Talfahrt am Nachmittag fort. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete 78,71 US-Dollar. Das waren 1,07 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,02 Dollar auf 74,79 Dollar.