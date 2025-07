Die Ölpreise könnten angesichts der erwarteten Produktionserhöhung in den kommenden Wochen aber unter Druck geraten, schreibt Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht. «Die Ausweitung der Produktion wird zwar erwartet und ist in diesem Sinne bereits eingepreist», schreibt Lambrecht. «Die neuen Prognosen der US-Energiebehörde EIA und der Internationalen Energieagentur IEA, die im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht werden, dürften jedoch erneut in den Fokus rücken, dass dem Markt in den kommenden Monaten eine deutliche Überversorgung droht.»