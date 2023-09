Belastet wurden die Ölpreise durch einen gestiegenen Dollarkurs. Rohöl wird in Dollar gehandelt. Daher macht ein gestiegener Dollarkurs Rohöl für Anleger in anderen Währungsräumen teurer. Dies dämpft die Nachfrage. Zudem belastete auch die trübe Stimmung an den Finanzmärkten die Ölpreise.