In der kommenden Woche dürfte auch weiterhin die Lage im Nahen Osten im Fokus sein. Besonders wichtig ist aber laut Barbara Lambrecht, Rohstoffexpertin bei der Commerzbank, die wirtschaftliche Entwicklung in China. In der kommenden Woche werden Zahlen zu den chinesischen Rohölimporten und der Rohölverarbeitung im September veröffentlicht. «Die dortige Nachfrageschwäche hatte in diesem Jahr bereits mehrfach eine Abwärtskorrektur der Prognosen der Energieagenturen nach unten erzwungen», schreibt Lambrecht./jsl/he