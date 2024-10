Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach deutlichen Kursgewinnen zum Wochenauftakt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Vormittag 73,74 Dollar. Das sind 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel zur Lieferung im November fiel um 51 Cent auf 70,05 Dollar.