Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostet am Vormittag 72,88 US-Dollar. Das waren 42 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember fiel um 48 Cent auf 68,68 Dollar. Am Montag hatten sich die Ölpreise noch von jüngsten Verlusten erholt.