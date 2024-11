Die Commerzbank erwartet im kommenden Jahr ein Überangebot am Rohölmarkt. «Denn die weltweite Ölnachfrage dürfte ohne eine merkliche Erholung in China kaum stärker steigen als in diesem Jahr», heisst es in einem Kommentar. Zudem dürfte das Ölangebot in Ländern ausserhalb des Ölverbundes Opec+ ausgeweitet werden. Die Experten verweisen auf Länder wie die USA, Brasilien, Guyana und Norwegen.