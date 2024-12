Jüngste Daten zu den Ölreserven in den USA haben die Preise nicht nennenswert bewegt. Am Freitagabend hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der Woche zuvor deutlich stärker gesunken waren als erwartet. Die Rohölvorräte fielen um 4,2 Millionen auf 416,8 Millionen Barrel. Analysten hatten nur mit einem Rückgang um 0,6 Millionen Barrel gerechnet. Wegen der Weihnachtsfeiertage wurden die Daten zu den Lagerbeständen später als üblich veröffentlicht./jkr/jsl/stk