Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung am Ölmarkt, nachdem die Notierungen zu Beginn der Woche den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht hatten. Auslöser des jüngsten Preissprungs am Ölmarkt war die Ankündigung des führenden Opec-Staates Saudi-Arabien, die Preise für Kunden in Asien zu erhöhen.