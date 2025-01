Am Vortag hatten die Notierungen am Ölmarkt noch die höchsten Stände seit drei Monaten erreicht, bevor Daten zu den Ölreserven in den USA belastet haben. In der grössten Volkswirtschaft der Welt waren die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche zwar gefallen. Der Rückgang war aber nicht so stark wie erwartet ausgefallen.