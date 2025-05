Die Finanzmärkte in New York und London starten nach einem Feiertag am Vortag mit Verspätung in die Handelswoche, was für mehr Handelsvolumen am Ölmarkt sorgen dürfte. Marktbeobachter sprachen allerdings von einem zunächst eher impulsarmen Handel. Derzeit liege der Fokus der Anleger vor allem auf den Handelsgesprächen zwischen den USA und der EU, von denen man sich eine Entspannung im Zollstreit erhofft.