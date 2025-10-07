Das Ölkartell hatte am Wochenende eine Erhöhung der Fördermenge ab November beschlossen, am Markt wurde dieser Schritt als besonnen und vorsichtig eingeschätzt. Nachdem die Ölpreise am Montag etwas zugelegt hatten, gerieten sie am Dienstag etwas unter Druck. Denn die Produktionssteigerung, auch wenn sie kleiner ausfiel als befürchtet, komme zu einer Zeit, in der die Angebotsaussichten bereits ungünstig für den Preis sind, kommentierte Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen.