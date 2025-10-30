Am Wochenende treffen sich Vertreter der Opec+. Es wird erwartet, dass sich der Verbund, indem Mitglieder der Opec und andere wichtigen Förderstaaten wie Russland organisiert sind, auf eine weitere Erhöhung der Fördermenge im Dezember verständigen wird. Zuletzt hatte die Internationale Energieagentur (IEA) vor einem Überangebot auf dem Ölmarkt gewarnt./jkr/jsl/stk