Die Ölpreise bewegten sich kaum, da die Entscheidungen so erwartet worden waren. Weiterhin gedämpft wird die Stimmung am Ölmarkt durch die Erwartung eines weltweiten Überangebots und einer geringeren Ölnachfrage wegen einer schwächelnden Weltwirtschaft. Angedrohte Sanktionen der USA gegen russisches Rohöl stützten die Preise zuletzt vorübergehend. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Ölpreise allerdings deutlich nachgegeben. So hatte Brent im Januar noch über 80 Dollar gekostet./jsl/la/stw