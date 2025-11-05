Die Erwartung einer Überversorgung mit Rohöl lastet weiterhin auf den Preisen. Unterstützt wurden diese Befürchtungen durch die Entscheidung von Opec+, die am Sonntag eine erneute Ausweitung der Förderung zum Jahresende angekündigt hatte. Die steigende Förderung von Produzenten ausserhalb von Opec+ dürfte laut Experten zu einem Überangebot führen. Die Vereinigten Staaten, Brasilien und Kanada haben zuletzt die Förderung ausgeweitet.