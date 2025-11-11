Am Markt warten die Anleger auf neue Prognosen zur weiteren Entwicklung der Nachfrage nach Rohöl aus dem Weltmarkt. Am Mittwoch steht der Monatsbericht der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) auf dem Programm. Zuletzt hatten Opec-Staaten gemeinsam mit anderen im Verbund Opec+ organisierten Staaten mehrfach ihre Fördermengen erhöht.