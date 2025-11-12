Am Vortag hatte sich Brent-Öl aus der Nordsee noch um mehr als einen Dollar je Barrel verteuert. Die Aussicht auf ein Ende der Teilschliessung von Behörden in den USA sorgte für eine stärkere Nachfrage am Ölmarkt. Im Verlauf des Tages berät das US-Repräsentantenhaus über einen Übergangshaushalt. Wenn das Repräsentantenhaus zustimmt, ist noch eine Unterschrift von US-Präsident Donald Trump nötig, damit der Übergangshaushalt in Kraft tritt. Dann wäre derRegierungsstillstand vorerst beendet.