Am Vortag hatte sich Brent-Öl aus der Nordsee noch um mehr als einen Dollar je Barrel verteuert. Die Aussicht auf ein Ende der Teilschliessung von Behörden in den USA sorgte für eine stärkere Nachfrage am Ölmarkt. Im Verlauf des Tages berät das US-Repräsentantenhaus über einen Übergangshaushalt. Wenn das Repräsentantenhaus zustimmt, ist noch eine Unterschrift von US-Präsident Donald Trump nötig, damit der Übergangshaushalt in Kraft tritt. Dann wäre derRegierungsstillstand vorerst beendet.
Am Markt warten die Anleger zudem weiter auf neue Prognosen zur Nachfrage nach Rohöl auf dem Weltmarkt. Auf dem Programm stehen am Mittwoch und Donnerstag die Monatsberichte der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und der Internationale Energieagentur (IEA). Diese werden am Markt stark beachtet und könnten für neue Impulse sorgen./jkr/stk
Crude ticks lower after rising around 1.5 Prozent on Tuesday amid expectations for anend to the US government shutdown while waiting for industry reports releasedlater.
The EIA short-term outlook and OPEC monthly report are published today and
IEA monthly report due tomorrow.
