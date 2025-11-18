Die Ölpreise sind am Dienstag in einem insgesamt trüben Marktumfeld gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar fiel um 23 Cent auf 63,97 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember gab um 25 Cent auf 59,66 Dollar nach.