Wie bereits zum Wochenbeginn hielten sich die Kursbewegungen in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Noch habe der Markt keine Eskalation des Grönlandstreits mit gegenseitigen Zöllen eingepreist, heisst es von Marktbeobachtern. Beim Weltwirtschaftsforum in Schweizerischen Davos werden zahlreiche führende Politiker aus den USA und der EU erwartet, die bei verschiedenen Treffen zu einer Entspannung der Lage beitragen könnten.