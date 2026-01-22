Seit Beginn des Jahres waren es vor allem geopolitische Risiken, die für Auftrieb bei den Ölpreisen sorgen. In dieser Zeit hat sich Brent-Öl aus der Nordsee um etwa vier Dollar je Barrel verteuert. Unter anderem hatte auch die angespannte Lage im Iran mit der Niederschlagung von Massenprotesten in dem wichtigen Förderland Sorgen vor einem Übergreifen auf die gesamte Region am Persischen Golf geschürt, was den Ölpreisen Auftrieb gab./jkr/jsl/jha/