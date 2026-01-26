Belastet wurden die Ölpreise durch die erwartete Wiederaufnahme der Ölproduktion in Kasachstan. Die Ölproduktion im grössten Ölfeld des Landes, Tengiz, war nach einem Feuer bei der Stromversorgung unterbrochen worden. Es wird eine baldige Aufnahme der Förderung erwartet.
In den USA tobt einer der verheerendsten Winterstürme der vergangenen Jahre. Am Sonntag waren dort zeitweise rund eine Million Menschen von Stromausfällen betroffen. Zum Wochenbeginn machen die Wetterverhältnisse weiter vor allem Reisenden zu schaffen, auch Schulen in vielen Grossstädten sind heute geschlossen. In den nächsten Tagen bleibt es eiskalt - Millionen US-Amerikaner müssen sich weiter auf Einschränkungen einstellen.
Zudem stützen auch geopolitische Risiken. Zuletzt hatte unter anderem die angespannte Lage im Iran die Sorge vor einem Übergreifen auf die gesamte Region geschürt./jsl/stk
(AWP)