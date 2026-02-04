Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gesunken. Nachdem sie im frühen Handel an die Gewinne vom Vortag anknüpfen konnten, drehten sie bis zum Nachmittag in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 67,17 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um 21 Cent auf 63,00 Dollar.