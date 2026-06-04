Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August gab auf 96,95 US-Dollar nach. Die Nordseesorte kostete damit 0,85 Prozent weniger als am Vortag. Israel und der Libanon haben sich nach Angaben des US-Aussenministeriums auf einen Weg zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt.