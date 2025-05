Die Ölverbund Opec+ hatte auf einer Online-Sitzung von beteiligten Ölministern am Mittwoch zunächst noch keine Entscheidung getroffen. Analysten erwarten, dass eine Kerngruppe aus acht Ländern der Opec+ am Samstag die weitere Strategie festlegen wird. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg will Opec+ die Fördermenge um mehr als 411.000 Barrel ausweiten. Man wolle so Marktanteile zurück erobern, hiess es unter Berufung auf Kreise. Im Mai und Juni hatte Opec+ ihre Förderung um jeweils 411.000 Barrel je Tag angehoben.