Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Nachdem sie im frühen Handel zunächst an die deutlichen Gewinne vom Vortrag angeknüpft hatten, drehten sie im Handelsverlauf leicht in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der weltweiten Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober kostete 82,13 US-Dollar und damit ein halbes Prozent weniger als am Vortag. Auf Wochensicht sind die Notierungen deutlich gefallen. Ende der vergangenen Woche hatte der Preis noch bei über 90 Dollar gelegen.