"Die Ölpreise stehen vor dem fünften Wochengewinn in Folge", sagte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. Seiner Einschätzung nach verdichten sich die Anzeichen, dass der Ölmarkt unterversorgt ist. Fritsch verwies auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA, die zuletzt weiter gesunken waren. Besonders stark sei der Abbau der Lagerbestände in Cushing im US-Bundesstaat Oklahoma ausgefallen, dem Auslieferungspunkt von amerikanischem Rohöl der Sorte WTI.