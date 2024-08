Allerdings bleibt auch die Lage im Nahen Osten ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. In den vergangenen Monaten haben geopolitische Risiken in der ölreichen Region die Ölpreise mehrfach nach oben getrieben. Nach aussergewöhnlich heftigen gegenseitigen Angriffen zwischen der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah und der israelischen Armee, sind zuletzt aber die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg wieder stärker in den Vordergrund gerückt./jkr/he