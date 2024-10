Dem Markt fehlte es am Mittwoch an klaren Impulsen. Im Blick steht weiterhin die Lage im Nahen Osten. Vor allem die Furcht vor einer Eskalation des Konfliktes zwischen dem Iran und Israel hatte die Preise zeitweise deutlich nach oben getrieben. Am Dienstag nahm diese Sorge jedoch deutlich ab, nachdem die «Washington Post» berichtet hatte, Israel wolle beim geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran keine Atom- und Ölanlagen angreifen.