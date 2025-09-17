Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gesunken und haben damit die Gewinne der vergangenen drei Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete zuletzt 68,16 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober fiel um 30 Cent auf 64,22 Dollar.