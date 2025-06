Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger am Ölmarkt wieder stärker auf Konjunkturdaten richten. Am Nachmittag wird der US-Arbeitsmarktbericht erwartet. Zuletzt haben sich erste Hinweise einer Schwäche auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt gezeigt. Unter anderem waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen. Die Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt wird an den Finanzmärkten stark beachtet, weil sie eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank spielt.