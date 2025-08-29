Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank dürfte der Fokus der Anleger in den kommenden Handelstagen auf der Entwicklung des Angebots auf dem Ölmarkt liegen. Der Markt erwartet neue Schätzungen zu den Fördermengen. Zuletzt hatte Staaten, die im Ölverbund Opec+ organisiert sind, eine weitere Anhebung der Fördermenge ab September angekündigt. «Damit droht für die zweite Jahreshälfte ein deutliches Überangebot», heisst es in der Analyse des Finanzhauses./jkr/la/mis