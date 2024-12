Am Ölmarkt wirkten chinesische Wirtschaftsdaten vom Vortag negativ nach. Sie konnten Bedenken über den schwachen Verbrauch im grössten Rohölimportland nicht zerstreuen. Insbesondere ein unerwartet niedriges Wachstum der Einzelhandelsumsätze hatte auf die Stimmung gedrückt. Zudem war die chinesische Raffinerietätigkeit im November zurückgegangen. Die Regierung hat zwar stärkere Konjunkturmassnahmen versprochen, aber es herrscht am Ölmarkt Skepsis, ob Peking in der Lage sein wird, das Wachstum und den Immobilienmarkt wieder anzukurbeln.