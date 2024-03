Die Nachfrage nach Erdöl wird weiterhin durch die schwache Konjunktur gedämpft. Details dazu erhoffen sich die Marktteilnehmer von Branchenberichten, die in dieser Woche erwartet werden. Die Organisation der erdölexportierenden Länder, Opec, wird am Dienstag ihren monatlichen Marktbericht veröffentlichen, während die Internationale Energieagentur am Donnerstag einen Ausblick geben wird./la/lfi/mis