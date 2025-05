In der vergangenen Woche waren die Lagerbestände an Rohöl in den USA überraschend weiter gestiegen. Die Rohölvorräte legten nach Angaben der Regierung um 1,3 Millionen auf 443,2 Millionen Barrel zu. Es ist der zweite Anstieg in Folge. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 1,1 Millionen Barrel erwartet. Steigende Ölreserven in der grössten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Ölpreise.