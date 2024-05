Am Montag hatte die Meldung, dass die Terrororganisation Hamas einem Vermittlungsvorschlag für eine Waffenruhe in Gaza zustimmt, die Ölpreise kurzzeitig belastet. Der israelische Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hält israelischen Medienberichten zufolge die Zustimmung der islamistischen Hamas zum Vermittler-Vorschlag für eine Waffenruhe in Gaza aber für einen «Trick». Die Ölpreise hatten ihre Verluste rasch wieder wett gemacht. Unterdessen sind Israels Streitkräfte in Richtung der südlichen Stadt Rafah im Gazastreifen vorgerückt und haben damit Sorgen über eine folgenschwere Militäroffensive verstärkt.