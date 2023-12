Die Erdölpreise bewegen sich aktuell in der Nähe ihrer tiefsten Stände seit Juli. Für Preisdruck sorgt seit einigen Tagen die Skepsis, die den jüngsten Förderentscheidungen des Rohölverbunds Opec+ entgegengebracht wird. In der vergangenen Woche hatten die rund zwanzig Ölstaaten ihre Produktion zwar um knapp eine Million Barrel je Tag zusätzlich gekürzt. Weil die Kürzungen aber als freiwillig bezeichnet wurden, wird am Markt an ihrer Umsetzung gezweifelt.