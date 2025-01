Die Notierungen hielten sich in der Nähe der Höchststände seit vergangenen Sommer, die am Mittwoch erreicht worden waren. Die Entspannung der geopolitischen Lage im Nahen Osten bewegte die Ölpreise kaum. Israel und die Terrororganisation Hamas haben sich auf eine Waffenruhe im Gazastreifen geeinigt, was die Hoffnung auf ein Ende des seit 15 Monaten andauernden Krieges weckte. Zuvor hatte der Gaza-Krieg die Spannungen in der ölreichen Region erhöht und die Ölpreise mehrfach in die Höhe getrieben.