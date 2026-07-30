Zur Wochenmitte war der Preis um fast acht Prozent hochgesprungen, nachdem der Krieg zwischen den USA und dem Iran wieder stärker hochgekocht war. Grund zwar ein Angriff von Teheran auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien, auf den neue Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump gegen den Iran folgten. Auch der Gaspreis war daraufhin nach oben geschnellt.