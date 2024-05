Belastet wurden die Rohölpreise vor allem durch die trübe Stimmung an den Aktienmärkten. Erdöl gilt an den Finanzmärkten als riskantere Anlageklasse, die von einer geringeren Risikofreude in der Regel mit nach unten gezogen wird. Ansonsten verlief der Handel am Ölmarkt ohne grössere Impulse.