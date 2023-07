Die am Nachmittag veröffentlichten Daten zu den Rohöllagerbeständen bewegten die Anleihen kaum. Die Rohöllagerbestände sind laut Energieministerium in der vergangenen Woche gefallen. Der Rückgang war jedoch weniger stark als erwartet. Zudem sind auch die Bestände an Benzin und Destillaten gesunken.