Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten. Die gesunkene Hoffnung auf baldige Leitzinssenkungen in den USA und der Eurozone belasteten die Finanzmärkte und trübt die Konjunkturaussichten. Die Anleger machten daher einen Bogen um konjunktursensible Anlagen, was auch die Ölpreise unter Druck setzte.