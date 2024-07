Die Gefahr, die von Hurrikan Beryl für die Ölförderanlagen am Golf von Mexiko und in Texas ausgeht, hat nachgelassen. Der Wirbelsturm traf am frühen Morgen (Ortszeit) auf Land. Laut Berichten sind die Schäden an Ölförderanlagen geringer ausgefallen als befürchtet. Dies belastete die Ölpreise etwas./jsl/he