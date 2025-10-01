Am Markt stehen weiterhin die jüngsten Spekulationen um eine mögliche Angebotserhöhung des Ölkartells Opec+ im Fokus. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Wochenende darüber berichtet. Aktuell kursieren widersprüchliche Meldungen darüber. An diesem Wochenende beraten einige Mitglieder von Opec+.
Vom «Shutdown» in den USA erwarten Experten zunächst keinen grossen Einfluss auf den Ölmarkt. So veröffentlichte das Energieministerium seine Daten zu den wöchentlichen Rohöllagerbeständen. Diese legten etwas zu. Volkswirte hatten hingegen eine Stagnation erwartet./jsl/he
(AWP)