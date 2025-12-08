Die Ölpreise haben am Montag etwas nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel um 41 Cent auf 63,35 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar sank um 40 Cent auf 59,67 Dollar.