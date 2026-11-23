«Die derzeitigen Ölströme aus dem Nahen Osten dürften zu einem Anstieg der weltweiten Ölvorräte führen», sagte Analyst John Oh von der Commonwealth Bank of Australia. Seiner Einschätzung nach gibt es bei den Ölpreisen trotz der Rückgänge im Monatsverlauf weiter eine Risikoprämie von 25 bis 30 Dollar pro Barrel. Er begründete dies mit der Sorge, dass sich die Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran weiter zuspitzen könnten.