Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel einen Teil ihrer deutlichen Gewinne der vergangenen Tage abgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete im frühen Handel 69,90 Dollar und damit knapp einen Dollar oder 1,3 Prozent weniger als am Vorabend. Am Donnerstag war der Brent-Preis wegen der angespannten Lage im Iran um bis zu fünf Prozent auf 71,89 Dollar nach oben geklettert. Damit war das Öl erstmals seit September teurer als 70 Dollar. Trotz des Rückgangs am Freitag wurde ein Barrel Brent noch rund vier Dollar oder sechs Prozent teurer gehandelt als Ende vergangener Woche.