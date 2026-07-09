Die Ölpreise haben am Donnerstag nach dem jüngsten deutlichen Anstieg ein wenig nachgegeben. Am Dienstag und Mittwoch hatten die Preise angesichts des aufgeflammten Krieges zwischen den USA und dem Iran spürbar zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 77,60 US-Dollar. Das waren 0,55 Prozent weniger als am Vortag. Zum Wochenstart hatte der Preis noch bei rund 72 Dollar je Barrel gelegen.